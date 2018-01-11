Госдеп оценил стоимость восстановления Сирии

Процесс восстановления Сирии оценивается минимум в 200-300 млрд долларов, однако США не собираются помогать России, Ирану и сирийскому правительству, пока не состоится «политическая трансформация» официального Дамаска.

«Сирия нуждается в реконструкции. Оценки стоимости варьируются, но, скажем, это 200-300 миллиардов долларов или больше. Мы считаем, что у России, Ирана, сирийского режима нет этих средств. Но они хотят определенной стабильности и легитимизации. Мы удерживаем эти средства, пока не увидим здесь прогресса», – заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, передает РИА «Новости».

Условием для финансовой помощи со стороны США называются реформа конституции и проведение выборов под эгидой ООН.



Урегулирование ситуации в Сирии сейчас обсуждается на площадках Женевы и Астаны. Казахстан принимает переговоры по военному аспекту урегулирования с января, состоялись восемь раундов встреч. Странами-гарантами выступают Россия, Турция и Иран. В конце января 2018 года по инициативе России в Сочи состоится конгресс национального диалога Сирии.

В декабре Москва предложила США включиться в астанинский процесс по Сирии, и стать гарантом процесса, но Вашингтон отказался от этой роли.