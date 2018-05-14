В Астане начинается девятый раунд переговоров по Сирии

В понедельник, 14 мая, состоится заседание рабочей группы по освобождению задержанных в Сирии, что послужит стартом девятому раунду переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, сообщил осведомленный источник.

Источник РИА «Новости» уточнил, что во встрече примут участие эксперты стран – гарантов и ООН.

В свою очередь спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев выразил надежду на то, что США примут участие в девятом раунде переговоров.

«Мы надеемся, что здравый смысл существует, и они примут участие в нашем заседании, потому что, если они такое решение приняли (об отказе от участия в «Астане» – прим. ВЗГЛЯД), то это достаточно печально, свидетельствует о том, что они какой-то свой пытаются избрать путь», – сказал он, задавшись вопросом о том, зачем Вашингтону самому себя изолировать от политического процесса.

Ранее в понедельник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков сообщил, что США воздержались от направления делегации для участия в очередном раунде переговоров по Сирии в Астане в роли наблюдателей.

На прошлой неделе сообщалось, что все стороны переговоров в Астане по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили участие во встрече, которая состоится 14-15 мая.