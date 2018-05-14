Россия начала глубокую модернизацию выпускавшегося на Украине плавающего БТР

Легендарный плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ, выпускавшийся во времена СССР на Харьковском тракторном заводе, пройдет глубокую модернизацию в интересах Минобороны России, сообщил представитель завода «Ремдизель».

В ходе модернизации планируется повысить мощность двигателя бронетранспортера, управляемость машины и ее защищенность, передает РИА «Новости».

В частности, запланирована установка нового двигателя КамАЗ-740.50, в результате чего вес бронетранспортера снизится на 500 килограммов, а мощность двигателя увеличится до 360 лошадиных сил.

Кроме того, за счет установки гусениц с закрытым шарниром достигается снижение веса еще на 300 килограммов. В результате общая масса машины упадет на 800 килограммов, что позволит поставить на МТ-ЛБ дополнительную броню.

Также планируется, что установленная гидромеханическая коробка поворота позволит поворачивать машину на всех передачах с управляемым радиусом поворота.

Плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий, бронированный) позволяет перевозить до 2,5 тонны груза или до 11 человек десанта. На базе МТ-ЛБ разработано целое семейство боевых машин.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что в России начали создавать новый БТР под шифром «Броня», который призван в перспективе заменить бронетранспортеры МТ-ЛБ и МТ-ЛБУ.