Стало известно, чем Трамп хочет заменить иранскую сделку

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13 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:01  |  vz.ru
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Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
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Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль

Россия пока что лишь демонстрировала намерения поставить С-300 СирииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Еще несколько дней назад Москва публично заявляла о готовности поставить в Сирию комплексы С-300. Однако сразу после визита в Россию премьера Израиля позиция руководства РФ была скорректирована. Значит ли это, что Москва и Тель-Авив достигли определенной сделки по этому поводу, и если да, то какой именно? Подробности...
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Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
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Франции указали на причины «чеченского» теракта в Париже

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», заявив, что нападение совершил один из ее «солдат»Фото: Reuters
Франция снова оказалась под ударом исламистов – в Париже совершен теракт. 21-летний гражданин республики с чеченскими корнями Хамзат Азимов с криками «Аллах акбар» напал на прохожих с ножом и был застрелен полицейскими. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что формирование личности, взглядов и убеждений Азимова происходило во французском обществе, и потому вся ответственность за теракт ложится на власти Франции. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
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Что будет, если оставить пенсионный возраст как есть?

Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
Обсуждение: 465 комментариев

День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы

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          Стало известно, чем Трамп хочет заменить иранскую сделку

          13 мая 2018, 20:41

          Текст: Ольга Никитина

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          Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, на какое соглашение администрация президента Дональда Трампа хочет заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану.

          По словам Помпео, Трамп надеется заменить СВПД соглашением, которое будет надежно ограждать США и их главных союзников в Европе от любых враждебных действий Ирана, а не только от угрозы применения им ядерных вооружений или баллистических ракет, передает ТАСС.

          «Благосостояние, достигнутое в Иране в результате выполнения СВПД, стало локомотивом враждебной деятельности Ирана», – заявил американский госсекретарь в эфире телеканала Fox News.

          Помпео считает, что СВПД «подпитывало Корпус стражей исламской революции» (КСИР, элитную составляющую ВС Ирана), а также обеспечивало ресурсы для работы Ирана в Сирии и Ираке.

          «Выход президента Трампа [из ядерной сделки] нацелен на то, чтобы лишить их этого благосостояния, а также ресурсов, позволяющих продолжать враждебное поведение», – сказал он.

          Помпео ответил, что решение США выйти из СВПД «не направлено против европейцев». Он добавил, что пытался «подправить сделку», однако достичь соглашения с «европейской тройкой» (Германия, Британия и Франция) не получилось.

          «Я надеюсь на то, что в течение предстоящих дней или недель мы сможем согласовать такую сделку, которая будет на деле работать, на деле защищать мир от враждебного поведения Ирана, а не только от его ядерной программы и ракет», – сказал Помпео.

          Ранее в воскресенье французское издание Le Nouvel Observateur написало, что решение американского президента Дональда Трампа стало «последней каплей, переполнившей чашу терпения» европейских политиков. Между тем, США не исключают, что под американские санкции могут попасть компании ЕС, сотрудничающие с Тегераном.


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