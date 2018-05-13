Белый дом не исключил экономической помощи КНДР

США не исключают возможности предоставления экономической помощи КНДР в обмен на отказ этой страны от ядерного оружия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Я бы изучил экономическую помощь с нашей стороны», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что денуклеаризация КНДР должна быть «верифицируемой, необратимой» и полной.

Кроме того, разоружение КНДР, по словам Болтона, должно включать химическое и биологическое оружие.

«Очевидно, что и программу баллистических ракет, как в случае с Ираном, все аспекты их средств доставки ядерного оружия. Я думаю, что мы должны посмотреть на их программу химического и биологического оружия», – сказал он.

По его словам, важно понять, приняла ли Северная Корея решение избавиться от оружия массового поражения.

Напомним, 23-25 мая пройдет церемония закрытия ядерного полигона в Северной Корее. При этом СМИ заявили, что большую часть полигона Пхунгери в КНДР уже нельзя использовать для проведения ядерных испытаний из-за повреждений.