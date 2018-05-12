Озвучена дата закрытия ядерного полигона в КНДР

Журналистам из пяти стран разрешили присутствовать на церемонии закрытия ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее в мае.

Присутствовать на церемонии, которая пройдет 23-25 мая, смогут журналисты из Южной Кореи, Китая, России, США и Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МИД КНДР, распространенное агентством ЦТАК.

Отмечается, что это условие связано с «ограниченным пространством» на самом полигоне.

В пятницу американские СМИ сообщили, что большую часть полигона Пхунгери в КНДР уже нельзя использовать для проведения ядерных испытаний из-за повреждений.

В конце апреля стало известно, что Северная Корея намерена публично провести демонтаж Пхунгери.

Ранее лидеры Южной и Северной Кореи впервые встретились в южнокорейском Пханмунджоме. По итогам саммита сообщалось, что КНДР и Южная Корея обещаютдобиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и даже задумались об объединении двух стран.