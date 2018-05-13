Военный эксперт оценил выводы американских СМИ о гиперзвуковом оружии России и США

Утверждение американского телеканала CNBC о том, что Соединенные Штаты выполняют более сложную задачу в то время, как Россия занимается разработкой гиперзвукового оружия, «звучит невероятно глупо», заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Что касается американского гиперзвукового оружия, то мы уже, наверное, лет 20, а то и больше наблюдаем за их разработками. Идут они сложно, с серьезными сбоями», – сказал Баранец в комментарии RT.

Он отметил, что если у американцев гиперзвуковое оружие «топчется где-то на рубеже 5-6 махов», то у России «уже заходит за 10 махов».

Баранец также отметил, что американские аналитики и эксперты лукавят, чтобы «хоть как-то оправдать свое отставание от России». «Они говорят, что идут две разные гонки. Россия якобы сосредоточилась на гиперзвуковом оружии с ядерной боеголовкой. Но это звучит невероятно глупо, поскольку наша страна разрабатывает универсальное высокоточное гиперзвуковое оружие», – подчеркнул эксперт. Он напомнил, что такое оружие уже было представлено на параде Победы в этом году – «Кинжал». «Это российская гиперзвуковая ракета, которой сегодня в мире нет равных», – подчеркнул эксперт.

Полковник в отставке отметил, что Россия по части разработки высокоточного гиперзвукового оружия выбралась на первое место и уверенно лидирует. Китай в этом рейтинге он поставил на второе место, а США – на третье.

Телеканал CNBC ранее сообщил, что, несмотря на заявления американских чиновников о том, что США проигрывают гонку гиперзвуковых вооружений России и Китаю, «это не совсем так» – Вашингтон просто «идет по другому, более сложному пути».

Другое иностранное издание в воскресенье написало о том, что российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» способен сделать беззащитным американский флот, это главный «убийца авианосцев» в Тихоокеанском регионе.