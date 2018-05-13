Американские СМИ сравнили гиперзвуковое оружие России и США

Несмотря на заявления американских чиновников о том, что США проигрывают гонку гиперзвуковых вооружений России и Китаю, это не совсем так – Вашингтон просто идет по другому, более сложному пути, пишет CNBC.

Эксперты портала считают, что США не следует сравнивать с этими двумя странами, так как в плане разработок гиперзвукового арсенала Вашингтон «преследует другую цель». Заявления об отставании США основано на том, что Россия и Китай чаще проводят успешные испытания гиперзвуковых технологий, передает RT.

Содиректор программы ядерной политики в Фонде Карнеги Джеймс Эктон считает, что «во многих аспектах гонка США отличается от гонки России и Китая», так как эти две страны занимаются разработкой ракет с ядерными боеголовками, а Вашингтон интересуют обычные ракеты.

Аналитик Зои Стэнли-Локман отмечает, что нельзя сравнивать эти два направления, так как США занимаются «гораздо более сложной задачей». По ее словам, обычные ракеты должны с большой точностью поражать маленькие цели, а для ядерных это не так принципиально.

Телеканал предполагает, что Вашингтон ушел в этом направлении дальше своих конкурентов.

В то же время Эктон отмечает, что к гонке гиперзвуковых вооружений присоединяются и другие страны – в том числе Индия за счет совместной с Россией разработки гиперзвуковой крылатой ракеты «БраМос».

В конце апреля сообщалось, что Пентагон планирует консолидировать программы создания гиперзвукового оружия в США. Перед этим стали известны подробности проекта по созданию американской гиперзвуковой крылатой ракеты.