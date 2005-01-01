Вместо митинга за интернет Навальный улетел в Рим

Блогер Алексей Навальный, судя по всему, не появится на митинге за свободный интернет, запланированном в Москве на воскресенье, 13 мая.

По информации Telegram-канала «Акитилоп», в пятницу, 11 мая, Навальный улетел в Италию. В подтверждение этого в Сети появилось видео из аэропорта.

Примечательно, что Навальный присутствовал на предыдущем митинге в поддержку интернета, который прошел 30 апреля. Его критиковали за выступление на мероприятии, которое он не организовывал, подчеркивая, что блогер использует чужую площадку ради раскрутки собственной акции, намеченной на 5 мая, сообщает «Ура.ру».

Навальный,с супругой,улетел в Италию.Но обещал вернуться.Поэтому не рефлексируем,а экономим на кофе и копим деньги на борьбу. pic.twitter.com/P5FOrMxfrd — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 12 мая 2018 г.

Напомним, на несогласованную акцию Навального в Москве на Пушкинской площади пришли 1,5 тыс. человек, а не 15 тыс., как надеялись организаторы. Участники акции устраивали многочисленные провокации. СМИ публиковали видеозаписи, на которых видна работа провокаторов, координировавших действия участников.

Теперь, после проведения 5 мая «акции для картинки», блогер решил улететь в Рим, отказавшись от участия в продолжении митингов за свободный интернет. Примечательно, что первая акция, прошедшая 30 апреля, собрала в разы больше участников, чем провальный по численности митинг, организованный Навальным.