НАСА собралось отправить вертолет на Марс

В июле 2020 года на Марс планируется отправить небольшой вертолет, сообщил директор НАСА Джеймс Брайденстайн.

Разработка вертолета началась в 2013 году. Его хотят доставить на Марс вместе с новым марсоходом. Вертолет должен совершить несколько тестовых полетов, других задач для него не предусмотрено, передает ТАСС.

Брайденстайн заявил, что «идея осуществления полета вертолета в небе над другой планетой просто завораживает». Если проект удастся реализовать, то он будет «иметь большой потенциал для будущего нашей науки, наших открытий и миссий по исследованию Красной планеты», сказал директор НАСА.

Прибытие вертолета на Марс ожидается в феврале 2021 года. На Красной планете вертолет, предположительно, совершит как минимум пять полетов. Продолжительность полетов – до 90 секунд.

В первый раз вертолет планируется поднять на 3 м. Он должен зависнуть над поверхностью планеты на этой отметке на 30 секунд.

5 мая ракета Atlas V, несущая зонд InSight для исследования Марса, была запущена с космодрома Ванденберг в Калифорнии. До Марса зонд долетит в ноябре 2018 года.