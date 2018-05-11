Названы кандидатуры на пост министра образования

Рассматривается две кандидатуры на пост министра образования России – и.о. главы ведомства Ольга Васильева и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, сказал первый замглавы комитета по образованию Госдумы Олег Смолин.

«Обсуждение глав министерств идет. Наиболее вероятные кандидатуры на министерство образования – Ольга Юрьевна Васильева и Елена Шмелева», – цитирует Смолина РИА «Новости».

Ранее в пятницу сообщалось, что Минобрнауки планируется разделить на министерство образования и министерство науки, которому перейдут функции Федерального агентства научных организаций.

Напомним, Шмелева была сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина.