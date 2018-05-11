ФАНО собрались ликвидировать

Принято решение о ликвидации Федерального агентства научных организаций (ФАНО), сообщил источник в парламенте.

«Структура ФАНО должна быть ликвидирована, принято такое решение», – сказал собеседник РИА «Новости».

Источник также сообщил, что Минобрнауки разделят на Министерство образования и Министерство науки. Последнему, заметил он, и перейдут функции ФАНО.

Напомним, в 2013 году прежний глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов инициировал реформу РАН. Тогда научные институты переданы под управление Федерального агентства научных организаций (ФАНО).