У избирательного штаба Путина будет три сопредседателя

У избирательного штаба Владимира Путина будет три сопредседателя, сообщил глава государства в среду.

Как сообщает РИА «Новости», одним из сопредседателей штаба стала глава центра «Сириус» Елена Шмелева, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.

Как заявил журналист Андрей Кондрашов, он будет пресс-секретарем избирательного штаба Путина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в среду, 10 января, посетит свой предвыборный штаб. До этого он заявил, что предвыборный штаб Путина начнет работать в ближайшее время.

ЦИК России разрешил вести сбор подписей в свою поддержку следующим кандидатам в президенты России: психологу Михаилу Козлову, работавшему на телешоу «Дом-2», кандидату от Партии социальных реформ Станиславу Полищуку, телеведущей Ксении Собчак, кандидату от партии «Российский объединенный трудовой фронт» (РОТ Фронт), машинисту мостового крана металлургического завода «Петросталь» Наталье Лисицыной и другим.