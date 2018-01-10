Путин в среду прибудет в свой предвыборный штаб

Президент Владимир Путин в среду, 10 января, посетит свой предвыборный штаб, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет нерабочее мероприятие – он (президент) посетит свой предвыборный штаб, но это уже нерабочее мероприятие другого, предвыборного характера», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В то же время Песков вновь отказался отвечать на вопросы, касающиеся работы Владимира Путина в качестве кандидата на выборах. Он отметил, что Путин в среду «будет в штабе в качестве кандидата» и туда можно адресовать все вопросы по избирательной кампании.

Вместе с тем, тележурналист и политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов пока не комментирует информацию о своем возможном назначении пресс-секретарем избирательного штаба Путина. Ранее об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники в штабе.

Также президент в среду прибудет с визитом на Тверской вагоностроительный завод, где традиционно пообщается с рабочими.

«Еще будучи председателем правительства, президент его (завод) в кризисные годы – кризис 2008 года – посещал. Тогда фактически завод был на грани остановки, заказов не было. Пришлось принимать экстренные антикризисные меры, которые Путин лично курировал и, собственно, сопровождал в плане их имплементации. Сегодня завод находится совсем в другом состоянии – динамично работающее и развивающееся предприятие. Его Путин и посетит», – сказал Песков.

В понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал граждан страны, в том числе православных, обязательно принять участие в президентских выборах.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

К 7 января российский Центризбирком получил уведомления о желании участвовать в выборах президента от 67 претендентов, из них 46 – самовыдвиженцы.

ЦИК России разрешил вести сбор подписей в свою поддержку следующим кандидатам: психологу Михаилу Козлову, работавшему на телешоу «Дом-2», кандидату в президенты от Партии социальных реформ Станиславу Полищуку, кандидату в президенты Ксении Собчак, кандидату от партии «Российский объединенный трудовой фронт» (РОТ Фронт), машинисту мостового крана металлургического завода «Петросталь» Наталье Лисицыной и многим другим.