Песков: Предвыборный штаб Путина сформируют в ближайшее время

Предвыборный штаб Владимира Путина, который будет участвовать в выборах президента России в качестве самовыдвиженца, начнет работать в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я думаю, в ближайшее время уже», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, когда начнет функционировать штаб Путина, передает РИА «Новости».

Одновременно Песков пояснил, что не может отвечать на вопросы об избирательной кампании Путина. «Я как пресс-секретарь президента Путина не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата Путина. И не имею права отвечать на эти вопросы по закону», – сказал Песков, отвечая на вопрос, что за физическое лицо перечислило средства в избирательный фонд Путина.

Напомним, что избирательный фонд Владимира Путина получил к 5 января более 400 млн рублей, эта сумма превышает объемы фондов остальных претендентов на высший государственный пост в стране.

В понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал граждан страны, в том числе православных, обязательно принять участие в президентских выборах.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.