Налоговая пришла к кондитеру из Instagram

Сотрудники налоговой купили в Твери выпечку у кондитера, продававшего продукцию в соцсетях и при передаче товара потребовали предоставить декларацию о доходах, сообщила федеральная налоговая служба.

По информации тверских СМИ, сотрудники налоговой организовали «виртуальный рейд» в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, после которого провели контрольную закупку у одного из кондитеров, проживающего в Пролетарском районе города.

«Гражданину вручили уведомление о вызове для дачи пояснений по вопросу получения доходов за оказанные услуги и непредставления налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, неуплаты налога на доходы физических лиц», – передает РИА «Новости» сообщение ФНС.

В ходе проверки кондитер «предоставил декларации о доходах за два налоговых периода с указанием суммы дохода».