Режиссер Эрнест Ясан скончался после ДТП

Режиссер Эрнест Ясан скончался в больнице Петербурга после ДТП на 83-м году жизни, рассказал гендиректор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

«Эрнест Викторович скончался в больнице», – передает РИА «Новости» слова Пичугина.

По словам директора «Ленфильма», где с 1966 года работал Ясан, дата и место прощания будут сообщены позднее.

Ясан снял 14 художественных лент, в числе которых «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Сон в руку, или Чемодан», сериалы «Агент национальной безопасности», «Крот».