Умер спасший девушку парашютист

Инструктор из Мегиона (ХМАО), который был госпитализирован в реанимацию с серьезными травмами после того, как его парашют во время совместного прыжка не раскрылся в воздухе, скончался, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК.

«В связи с кончиной инструктора уголовное дело переквалифицироваться не будет, так как данную услугу оказывал сам погибший, а потерпевшей является девушка», – пояснили в ведомстве.

Информацию о гибели инструктора подтвердили также в региональном департаменте здравоохранения, уточнив, что это произошло в среду, передает РИА «Новости».

В правоохранительных органах уточнили, что на минувшей неделе пострадавшую девушку перевели в реанимационное отделение больницы в Нижневартовске, однако в данный момент, как предполагается, она проходит лечение в травматологии Сургута. Угрозы ее жизни нет.

Напомним, инцидент с парашютом произошел в конце апреля.

У 15-летней девушки и инструктора, совершавших совместный прыжок в пригороде города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, не раскрылся парашют.

Сообщалось, что 61-летний инструктор в воздухе успел сгруппироваться, в результате чего принял основной удар на себя и спас жизнь девушки.

В пресс-центре администрации Мегиона сообщали, что запасной парашют в момент прыжка тоже раскрылся не полностью. За 21-летнюю историю существования местного аэроклуба «Икар» такой случай произошел впервые.