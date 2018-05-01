На Украине в беседку с детьми бросили «Коктейль Молотова»

В селе Доброволье Харьковской области Украины мужчина бросил «Коктейль Молотова» в группу детей из-за того, что они громко шумели.

В дежурную часть полиции обратилась 31-летняя мать девочки, которая пострадала от ожогов.

«В ходе проверки полицейские установили, что около 61-летний сосед зашел на территорию домовладения, где играли пятеро детей. Ему не понравилось, что во дворе громко играет музыка и шумят подростки. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки», – сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.

В результате нападения пострадала 13-летняя девочка, с ожогами второй степени она попала в больницу. Ребенок получил ожоги спины и правого плеча, отметили в полиции. Другие дети не пострадали.

Следствие открыло уголовное производство по ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Мужчина задержан.