Отоларингологи рассказали, как по симптомам отличить опасный насморк от ОРВИ

Tекст: Татьяна Косолапова

«Важно понимать, что насморк не является самостоятельным заболеванием. Насморк – это симптом, который может возникать при разных заболеваниях. Наиболее часто заложенность носа – это симптом вирусной инфекции, которую мы все знаем как ОРВИ или простуда. ОРВИ в среднем длится 10–14 суток и проходит самостоятельно», – говорит обладатель сертификата американской комиссии иностранных выпускников ECFMG, врач-отоларинголог клиники Фомина и клиники Рассвет Евгений Сенюта.

Однако, продолжает он, насморк может быть симптомом бактериальной инфекции, известной как синусит (гайморит). При данном заболевании заложенность носа сопровождается болью в области лица или лба, часто сопровождается сниженным обонянием и не проходит за 10–14 суток. Синусит может приводить к осложнениям. ОРВИ же в подавляющем большинстве случаев осложнений не вызывает. «При возникновении характерных для синусита симптомов следует обратиться к врачу. Помимо этого, насморк может быть симптомом аллергического ринита. В этом случае он сопровождается чиханием и зудом в глазах или небе», – делится специалист.

Он подчеркивает, что при легком насморке достаточно просто промывать нос солевыми растворами. Как правило, он пройдет тогда в течение десяти суток.

«Предотвратить тяжелый насморк (синусит) практически невозможно. Если насморк является проявлением синусита, то он будет проходить свою эволюцию вне зависимости от того, сколько мы применяем лекарств. Все, что мы можем и должны делать в этот период, это промывать нос для облегчения дыхания и удаления выделений из носа», – объясняет Сенюта.

В случае выраженной заложенности, продолжает собеседник, взрослым допустимо применение деконгестантов (сосудосуживающих), но не более четырех дней подряд. Если же насморк аллергический, следует применять спреи с гормонами или антигистаминными препаратами, которые должны быть назначены лечащим врачом каждому индивидуально.

Врач-отоларинголог, сурдолог Екатерина Мирзабекян отмечает, что во время насморка достаточно просто орошать слизистую носа гипертоническим раствором морской воды, или просто физраствором. Это снимет отек слизистой, такие действия помогут физически смывать со слизистой оболочки вирус, уменьшать на нее нагрузку.

«По необходимости, если начинает позакладывать нос, можно использовать назальное, деконгестивное средство 5–7 дней, и насморк должен уйти. Если этого не происходит и отделяемое из носа начинает окрашиваться, приобретает зеленый, желтый оттенок или просто становится мутным, то это означает, что те микробы, которые живут на слизистой, начали активизироваться. Вирус «пробил» иммунитет, у организма не хватает силенок сдерживать эти микробы, они начинают активно размножаться, в результате чего возникает бактериальный ринит», – объясняет специалист.

В таком случае имеет смысл более агрессивно лечить свой нос, однозначно включить сосудосуживающие, активно проводить чистку полости носа изотоническими растворами. Также стоит присоединить местные антибактериальные средства, и через десять дней насморк должен пройти.

«Если заложенность не проходит, улучшений не наблюдается, то необходимо обратиться к своему врачу. В противном случае возможно развитие осложнений в виде отитов, осложнений на уши, синуситов и так далее. Тогда лечение займет гораздо больше времени и будет явно более неприятным, нежели, если делать все своевременно», – заключила Мирзабекян.



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