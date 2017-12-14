Опубликовано видео обрушения горящей многоэтажки в Бразилии

В многоэтажном доме в бразильском Сан-Паулу произошел пожар, охваченное здание обрушилось, пишет Folha de S.Paulo.

Погиб один человек, однако очевидцы гововрят, на верхних этажах дома оставались люди и жертв могло быть больше, передает РИА «Новости». Район, где произошло обрушение, оцепили.