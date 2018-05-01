Спецпрокурор США захотел узнать об обсуждении штабом Трампа санкций к России

Роберт Мюллер, который является спецпрокурором США по «российскому делу», подготовил список вопросов для главы американского государства Дональда Трампа, сообщают СМИ.

Для Трампа подготовлено 40 вопросов, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

В частности, Мюллера интересуют дискуссии в предвыборном штабе Трампа об антироссийских санкциях.

Также спецпрокурор хочет узнать об обсуждении штабом возможности встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, в список включены вопросы о бывшем советнике Трампа Майкле Флинне, увольнении главы ФБР Джеймса Коми, встрече сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой.