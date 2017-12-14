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29 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:57  |  vz.ru
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Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная – Россия почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
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НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
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Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
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Трамп готовится мстить за обвинения в «сговоре с русскими»

Дональд Трамп все еще борется за свое президентствоФото: Leah Millis/Reuters
В США опубликован доклад комитета по разведке Палаты представителей, в которым черным по белому написано про отсутствие доказательств связей предвыборной команды Трампа с Россией. Означает ли это, что кампания травли президента США близится к концу? И если да – то каковы будут последствия этого? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Игорь Иваненко, политолог, историк
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Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
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          Трамп готовится мстить за обвинения в «сговоре с русскими»

          Дональд Трамп все еще борется за свое президентство   29 апреля 2018, 15:30
          Фото: Leah Millis/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          В США опубликован доклад комитета по разведке Палаты представителей, в которым черным по белому написано про отсутствие доказательств связей предвыборной команды Трампа с Россией. Означает ли это, что кампания травли президента США близится к концу? И если да – то каковы будут последствия этого?

          Российско-американские отношения находятся в состоянии холодной войны не только в силу объективных геополитических противоречий. Не менее важная причина – внутрполитический кризис в США.

          В ходе идущей в Америке борьбы за власть президента США обвиняют в тайных связях с Россией, якобы способствовавшей его избранию. В сложившейся русофобской атмосфере Дональд Трамп лишен свободы маневра на российском направлении. Благодаря скоординированной работе американских СМИ и политического истеблишмента в США у большей части общественного мнения сложилась убежденность, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, а Трамп каким-то образом связан с русскими. Отсутствие каких-либо доказательств этого не является помехой для веры в «русские след» – ведь если большая часть СМИ и народных избранников месяцами, годами говорят о «расследовании», то не может же быть так, чтобы ничего за этим не стояло.

          Однако рано или поздно придется признать, что бывает дым без огня – и он называется туман, который сознательно напускают противники Трампа и российско-американского диалога. Вопрос в том, когда этот туман рассеется и американское общество увидит, что его бессовестно обманывали. Через месяц, год или десять лет – рано или поздно это неизбежно произойдет.

          Время в данном случае имеет принципиальное значение. Ведь если Трампу не удастся избавиться от пут «российского следа» во время его президентства, он так и не сможет стать полноценным главой государства. А если он прорвет оцепление – то из него может получиться сильный государственный деятель.

          И дело не в том, что он непременно «поладит» с Путиным (этого вполне может и не случиться). Став полноценным президентом, Трамп сможет провести переориентацию США с защиты интересов наднациональных элит на борьбу за национальные американские интересы.

          Так что борьба с «русскими путами» для Трампа это вопрос жизни и смерти – политической и исторической. Ему нужно закрыть эту тему как можно скорее – и на этой неделе он сделал важный шаг в этом направлении.

          Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал 240-страничный отчет об итогах расследования о так называемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Неполная его версия была обнародована в марте, но сейчас появился весь «Доклад по российским активным мероприятиям». Его вывод – комитет «не нашел доказательств того, что штаб Трампа был в сговоре с российским государством и координировал с ним свои действия». То есть никаких русских связей у Трампа не было.

          При этом в докладе утверждается, что Россия вмешивалась в американские выборы – «целью российских властей было внесение недоверия, смятения и раскола в американское общество». Делалось это якобы через «кибератаки на политические институты США в 2015 - 2016 годах и использование социальных сетей для сеяния смуты». При этом никаких доказательств этого «вмешательства на государственном уровне» не приводится. Упоминание об «Агентстве интернет-исследований» Евгения Пригожина, которое якобы вмешивалось в американские выборы еще с 2014 года – публикуя критические комментарии про Хиллари Клинтон, – при самой богатой фантазии невозможно назвать свидетельством того, что «Путин сделал ставку на Трампа и помог ему победить».

          А вот подтверждение информации о том, что демократы и Клинтон потратили на оплату компромата на Трампа (который собирал бывший сотрудник британской разведки, имевший «источники» в России) миллионы долларов, в докладе есть.

          Тут же возобновились призывы поскорее завершить расследование, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллером – теперь только на его работу остается надеется противникам Трампа. Не найдя никаких свидетельств сговора, Мюллер перешел к давлению на бывших сотрудников и окружение Трампа. Бывшего главу штаба Трампа прищучили за его заработки на Украине времен Януковича, личного адвоката Трампа обыскивают – при том, что все понимают, что это не имеет никакого отношения к предмету расследования.

          «Русским духом» около Трампа и не пахнет, однако просто так прекратить дело и извиниться уже не получится. И дело даже не в том, что осада Трампа нужна для создания правильного фона на ноябрьских выборах (в США будут переизбираться часть конгресса и губернаторского корпуса). Как только антитрамповский «русский карточный домик» рассыпется, начнется разбор полетов. То есть поиск виновных в том, что можно назвать заговором против президента США, а можно и «заговором против американского народа и демократии».

          Второй вариант даже красивее будет. И понятно, что Трамп не упустит возможности отомстить всем тем, кто пытался уничтожить его президентство. Страх перед расплатой сейчас становится главным мотивом для американских СМИ и «коллективного Клинтона» тянуть антитрамповскую «русскую сагу» как можно больше.

          Есть еще расследование сенатского комитета по разведке. И хотя оно не закончено, понятно, что ничего принципиально отличного от своих коллег по нижней палате сенаторы раскопать не могли. Но искать будут – пытаясь протянуть следствие как минимум до ноября, когда пройдут выборы. Но потом – все рухнет и маятник пойдет в обратную сторону. Тащить дальше пустышку «русских связей» будет уже невозможно.

          Так что к ноябрю Трамп придет уже с развязанными руками – и как раз в этом месяце они с Путиным дважды пересекутся на двух международных саммитах. То есть до этого времени скорее всего все же состоится долгожданная отдельная российско-американская встреча в верхах. Но даже если на ее пути встанет очередная провокация вроде «дела Скрипалей», ноябрьских встреч избежать будет невозможно.

          Но повлияет ли освобождение Трампа на российско-американские отношения? Не будут ли они безнадежно испорчены к тому времени?

          Конечно, нет – потому что российско-американская конфронтация и так идет по самому широкому спектру тем. Причины этого носят двоякий характер – кроме объективных и неустранимых противоречий геополитического и идеологического характера, есть множество вопросов, по которым можно сбавить градус напряженности. А по некоторым даже договориться о разграничении интересов, а то и совместным действиям.

          Но для этого нужно разговаривать – на разных уровнях, но в первую очередь на высшем. И только Трамп-освобожденный от «русских пут» сможет начать полноценный разговор с Владимиром Путиным.


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