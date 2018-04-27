Трамп представил конгрессу доклад о борьбе с «пагубным российским влиянием»

Президент США Дональд Трамп в соответствии с требованиями оборонного бюджета направил в конгресс доклад о борьбе с «пагубным российским влиянием».

«Как требует закон, посылаю вам доклад, которого требует пункт 1256 оборонного бюджета на 2018 год», – говорится в письме Трампа руководству конгресса.

Соответствующий пункт оборонного бюджета требует от президента составить доклад об операциях в киберпространстве и в информационной области. В частности, госдепартамент и министерство обороны были обязаны представить «предложения по укреплению совместных и региональных информационных операций и планов в области стратегических коммуникаций, направленных на противостояние информационной войне, пагубному влиянию и пропагандистской деятельности Российской Федерации».

Требовалось также сообщить о планах совместных с Европой учений в киберсфере, определить области сотрудничества с НАТО и ЕС в области кибербезопасности, передает РИА «Новости».

Текст доклада обнародован не был и, вероятно, не будет, поскольку содержит секретные сведения.

Ранее в апреле Трамп обвинил Россию в создании «проблем» на Ближнем Востоке.

В начале апреля американские СМИ сообщили, что Трамп начал готовиться к даче показаний по «российскому делу». Также стали известны условия согласия юристов Трампа на его допрос Мюллером.