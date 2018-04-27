Трамп захотел поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп после направления в конгресс доклада об отсутствии сговора с Россией заявил, что с Вашингтону было бы хорошо поладить с Москвой.

«Я уже много раз говорил, что не было никого, кто был бы жестче по отношению к России, чем я. С учетом сказанного, если бы мы смогли поладить с Россией, то это было бы хорошо, а не плохо», – сказал Трамп, РИА «Новости».

Президент США вновь повторил, что никакого сговора не было. Попытки доказать обратное он в очередной раз назвал «охотой на ведьм». Сам доклад Трамп охарактеризовал как «замечательный».

О желании «поладить с Россией» Трамп заявляет со времен избирательной кампании. Однако с тех пор отношения двух государств, по мнению обеих сторон, только ухудшаются - по вине американцев, которые вводят все новые санкции против Москвы.

Ранее в пятницу комитет по разведке палаты представителей Конгресса США распространил рассекреченный доклад по якобы имевшему место «российскому вмешательству» в американские выборы. В документе подтверждено, что комитет не нашел никаких свидетельств «сговора» между штабом Дональда Трампа и российским правительством.

В начале апреля американские СМИ сообщили, что Трамп начал готовиться к даче показаний по «российскому делу». Также стали известны условия согласия юристов Трампа на его допрос спецпрокурором Робертом Мюллером.