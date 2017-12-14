В США рассекретили доклад о «российском вмешательстве» в выборы

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США распространил рассекреченный доклад по якобы имевшему место «российскому вмешательству» в американские выборы.

В рассекреченном докладе Россию обвиняют во «вмешательстве» в избирательный процесс в США с помощью кибератак, социальных сетей, посредников и государственных СМИ. Утверждается, что «операции» России происходили с 2015 года, передает РИА «Новости».

В обнародованном документе подтверждено, что комитет не нашел никаких свидетельств «сговора» между штабом Дональда Трампа и российским правительством. В то же время указано, что комитет считает «свидетельством сговора» встречи окружения Трампа с чиновниками из России, в том числе с тогдашним российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Кроме того, комитет не смог подтвердить, что бизнес Трампа якобы создавал основу для «сговора с Россией» и что помощники нынешнего американского президента будто бы участвовали во взломе и распространении данных Демпартии США.

Напомним, спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года. Доказательств сговора команды Трампа с Москвой обнаружено не было.

На прошлой неделе Демократическая партия США подала судебный иск против России и предвыборного штаба Дональда Трампа из-за якобы имевшего места «вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Предвыборный штаб Трампа назвал это последней попыткой оспорить итоги американских выборов 2016 года.