Штаб Трампа назвал иск демократов «последней попыткой» оспорить итоги выборов

Предвыборный штаб Дональда Трампа назвал иск Национального комитета Демократической партии о «сговоре» нынешнего президента США с Россией последней попыткой оспорить итоги американских выборов 2016 года.

«Этот безосновательный иск является последней отчаянной попыткой подтвердить необоснованные обвинения в сговоре с Россией со стороны почти что обанкротившейся Демократической партии, которая все еще пытается противостоять волеизъявлению народа на президентских выборах 2016 года», – заявили в штабе по переизбранию Трампа, выразив уверенность, что этот гражданский иск полностью необоснован и будет отвергнут судом в должное время, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее в пятницу Демократическая партия США подала судебный иск на Россию и предвыборный штаб Дональда Трампа из-за якобы имевшего места «вмешательства» в президентские выборы 2016 года.