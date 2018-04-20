Демпартия США подала в суд на Россию

Демократическая партия США в пятницу подала судебный иск на Россию, предвыборный штаб Дональда Трампа из-за президентских выборов в 2016 году.

В иске, поданном в федеральный окружной суд Манхэттена, сообщается, что представители кампании Трампа «сговорились» с российским правительством и его «шпионским агентством», чтобы нанести ущерб кандидату от демократов Хиллари Клинтон, сообщает Washington Post.

По мнению демократов, интернет-ресурсы партии были взломаны Россией для того, чтобы помочь Трампу.

«В ходе президентской кампании в 2016 году Россия начала тотальное нападение на нашу демократию, и она нашла активного и активного партнера в президентской кампании Дональда Трампа», – заявил председатель национального комитета Демпартии Том Перес.

По его словам, это стало «актом беспрецедентного предательства». Кампания Трампа проходила в союзе с «враждебной иностранной державой», чтобы «укрепить свои шансы на победу в выборах», добавил он.

Ранее экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент Трамп на самом деле уволил его за расследование «российского дела» о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США в 2016 году.

В марте сообщалось, что спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года. Доказательств сговора команды Трампа с Москвой обнаружено не было.