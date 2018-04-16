Коми заявил, что Трамп его уволил из-за расследования по России

Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент Дональд Трамп на самом деле уволил его за расследование «российского дела» о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США в 2016 году, сообщает телекомпания ABC.

Интервью Коми транслировалось в воскресенье и предварило выход в свет 17 апреля его мемуаров под названием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», передает ТАСС.

По словам Коми, свой вывод он сделал, узнав из СМИ о встрече Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшейся в Вашингтоне в мае прошлого года.

Встреча, на которой присутствовали на тот момент еще посол России в США Сергей Кисляк и другие лица, произошла на следующий день после увольнения Коми. По данным газеты «Нью-Йорк таймс», в ходе беседы с представителями Москвы Трамп заявил, что отстранение Коми избавило его от «серьезного давления».



«Моей первой реакцией было недоумение, а что россияне делают в Овальном кабинете? Я, как контрразведчик, подумал, что это безумие, один на один, без присутствия хотя бы еще одного американца», – заявил Коми.



«Во-вторых, все притворство по поводу того, что меня уволили за неправильный подход к расследованию «почтового скандала», стало испаряться. Меня уволили из-за расследования по России», – добавил он.

В мае прошлого года Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР, после чего последний в мемуарах сравнил главу Белого дома с мафиози.

Напомним, ранее в понедельник Коми назвал Трампа «морально непригодным» для президентства.