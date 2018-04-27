Трамп обругал экс-директора ФБР

Президент США Дональд Трамп заявил: действия экс-главы ФБР Джеймса Коми свидетельствуют о том, что он «либо очень болен, либо очень глуп».

«Джеймс Коми не может определить, что такое утечка. Он нелегально выдал секретную информацию, но не понимает, что он сделал и насколько это серьезно. Он везде лгал, чтобы скрыть это. Он либо очень болен, либо очень глуп», – написал Трмап в Twitter.

Любопытно, что закончил твит Трамп фразой «Remember sailor!», значение не смогли разгадать самые серьезные знатоки творчества американского президента в соцсетях. Кто-то предположил, что это несколько измененная фраза «привет, матрос», а кто-то вообще относит ее к японскому анимэ Sailor Moon.

Возможно, Трамп мог иметь в виду дело младшего офицера первого класса Кристиана Саулье, который был признан виновным в сохранении секретной защитной информации после фотографирования внутренней части атомной подводной лодки.

Напомним, 22 апреля глава Белого дома Дональд Трамп обвинил бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в разглашении секретной информации при обнародовании документов о встречах и беседах президента США.

Ранее Трамп намекнул на незаконность назначения спецпрокурора по «российскому делу», так как Коми незаконно обнародовал секретные документы, после чего Роберт Мюллер на основе незаконного действия был назначен спецпрокурором.