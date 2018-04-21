Трамп с ошибкой намекнул на незаконность назначения Мюллера

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможную незаконность назначения спецпрокурора по расследованию «российского дела» Роберта Мюллера, допустив ошибку в названии его должности.

Трамп написал в Twitter: «(Экс-глава ФБР) Джеймс Коми незаконно передал секретные документы прессе, чтобы создать специальный совет (имеется в виду «специальный прокурор», в английском эти слова созвучны)? Следовательно, работа спецпрокурора была запущена на основе незаконного действия? Все же понимают, что это значит?».

Это не первый случай, когда Трамп допускает ошибку в названии должности Мюллера, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Трамп передумал общаться с Мюллером по «российскому делу».

При этом в начале апреля американские СМИ сообщили, что Трамп начал готовиться к даче показаний по «российскому делу». Также стали известны условия согласия юристов Трампа на его допрос Мюллером.

Однако 9 апреля ФБР провело обыск в офисе личного адвоката президента США Майкла Коэна, конфисковав налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения. Трамп назвал это «позорной ситуацией» и «настоящей охотой на ведьм».