Трамп обвинил экс-директора ФБР в разглашении секретной информации

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в разглашении секретной информации при обнародовании документов о встречах и беседах президента США.

«Документы Джеймса Коми засекречены, я их не рассекречивал. Они принадлежат нашему правительству! Так что он нарушил закон!» – написал Трамп в своем Twitter.

Он также обвинил экс-директора ФБР в придумывании некоторых высказываний, которые Коми приписал Трампу. «Он уже доказал, что он лжец и обманщик», – продолжил глава Белого дома.

Трамп также задался вопросом, почему нет таких же документов, касавшихся экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и бывшего министра юстиции, генерального прокурора Лоретты Линч.

Накануне Трамп намекнул на незаконность назначения спецпрокурора по «российскому делу», так как Коми незаконно обнародовал секретные документы, после чего Роберт Мюллер на основе незаконного действия был назначен спецпрокурором.