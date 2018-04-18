Трамп передумал общаться с прокурором по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп передумал давать показания по делу о вмешательстве в американские выборы из-за обысков, проведенных ранее у его адвоката Майкла Коэна.

Трамп пересмотрел свое намерение дать показания специальному прокурору Роберту Мюллеру и решил усилить защиту после того, как на прошлой неделе ФБР провела обыски у его адвоката, сообщает Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Адвокаты президента по-прежнему открыты к переговорам с Мюллером, отмечает издание, учитывая, что президент часто меняет свое мнение.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля американские СМИ сообщили, что Трамп начал готовиться к даче показаний по «российскому делу». Также стали известны условия согласия юристов Трампа на его допрос Мюллером. Но 9 апреля ФБР провело обыск в офисе личного адвоката президента США Майкла Коэна, конфисковав налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения. Трамп назвал это «позорной ситуацией» и «настоящей охотой на ведьм».