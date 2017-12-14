Стало известно о перехваченном «российском» сообщении после отравления Скрипалей

Британские ВВС якобы перехватили сообщение с текстом «Посылка доставлена» вскоре после отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.

Перехваченная информация входила в пакет разведданных, с которыми Британия ознакомила своих союзников до высылки десятков российских дипломатов из более 12 стран, пишет The Times со ссылкой на Sunday Express.

Источники, видевшие разведданные, сообщили, что аналитики Королевских военно-воздушных сил перехватили два сообщения на юге Кипра 4 марта. Одно из сообщений якобы было отправлено из Сирии «официальному лицу» в Москве. В нем содержалась фраза «Посылка доставлена» и говорилось также, что двое лиц «совершили успешный выход».

Издание отмечает, что, увидев сообщение, капитан авиации вспомнил о другом послании, которое было перехвачено днем ранее и не было принято всерьез.

Газета также отмечает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», якобы использованное при атаке, было превращено в медленно действующий гель, который давал бы атакующему время бежать.

В министерстве обороны Британии не смогли подтвердить эти заявления, поскольку «они связаны с идущим расследованием».

8 апреля СМИ сообщили, что сотрудники британской службы внешней разведки МИ-6 договорились с агентами ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США.

Комментируя статью, член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич выразил уверенность, что за планами британской МИ-6 и американского ЦРУ кроется желание спрятать Скрипалей, чтобы они не сболтнули лишнего.