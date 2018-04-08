Папа Римский поздравил православных с Пасхой

Папа Римский Франциск по завершении воскресной торжественной мессы на площади Святого Петра в Ватикане поздравил верующих, которые в это воскресенье отмечают главный христианский праздник – Пасху или Светлое Воскресение Христово.

«Передаю самые сердечные поздравления нашим братьям и сестрам Восточных церквей, которые сегодня согласно юлианскому календарю отмечают праздник Пасхи», – передает РИА «Новости» слова папы Римского.

«Господь воскресший, наполни их светом и миром и поддержи общины, которые живут в особенно сложных ситуациях», – сказал понтифик.

Римско-католическая церковь отметила Пасху в прошлое воскресенье, 1 апреля. Согласно восточной традиции, день празднования Пасхи рассчитывается по юлианскому календарю. На него опираются Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Синайская православные церкви, а также большинство греко-католиков. В Римско-католической и протестантских церквах используют григорианской календарь.

В воскресенье президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой, отметив, что этот праздник объединяет людей вокруг духовных ценностей и идеалов.