Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой, отметив, что этот праздник объединяет людей вокруг духовных ценностей и идеалов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что именно в эти «наполненные искренней радостью» дни приходит «явственное понимание» важностей отеческих обычаев и традиций.

Путин добавил, что РПЦ «неустанно заботится об упрочении общественного согласия», а также поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения. Кроме того, церковь участвует в решении насущных социальных проблем.

«Такая большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого признания».

Путин присутствовал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. По традиции президент и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками.