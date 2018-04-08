Президент России Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, куда незадолго до полуночи был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь.

Пасхальная служба, которую возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, началась в храме Христа Спасителя с крестного хода вокруг главного собора Русской церкви, передает РИА «Новости».

Глава государства регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. Так, на Пасху президент России по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.

За час до начала службы храм уже был заполнен, начала богослужения ждали несколько тысяч человек. Среди пришедших на службу оказались российские парламентарии, деятели культуры, представители общественности.

На праздничном богослужении также присутствуют премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой, мэр Москвы Сергей Собянин и другие представители власти, общественные деятели.

Напомним, 7 января Путин принял участие в рождественском богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге, где крестили его родителей.