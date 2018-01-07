Песков рассказал, в каких церквях крестили родителей Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, в каких церквях крестили родителей Владимира Путина.

Путин принял участие в рождественском богослужении в Симеоновской церкви в Петербурге, где, согласно выпискам из церковных документов, крестили его отца. Но в 2011 году, когда Путин посещал рождественскую службу в селе Тургиново Тверской области в храме Покрова Пресвятой Богородицы, СМИ сообщали, что его родителей крестили там, передает ТАСС.

Песков заявил, что противоречия в этом нет, так как в Тверской области крестили мать Путина Марию Ивановну, а в Симеоновской церкви на Моховой улице в Петербурге - отца Владимира Спиридоновича.

Согласно выписке из книги Симеоновской церкви, таинство крещения отца Путина совершали протоиерей Василий Сперанский и псаломщик Владимир Владимиров.

В храм Покрова Пресвятой Богородицы, где крестили мать главы государства, Путин приезжал на Рождество в 2011 и 2016 годах.

В эту рождественскую ночь Путин присутствовал в Санкт-Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.