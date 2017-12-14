Порошенко: Война закончится победой Украины

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что война закончится победой Киева.

«Война закончится нашей победой. У меня нет никаких сомнений по этому поводу», – заявил Порошенко в Twitter.

Глава украинского государства также заявил, что фактором победы Киева являются «лучшие вооруженные силы», и к тому же «правда» – на стороне Киева.

Ранее Порошенко заявлял, что «антитеррористическая операция» на территории Донбасса завершится в мае.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».