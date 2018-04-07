Стритрейсер на BMW насмерть сбил женщину в Москве

В результате дорожно-транспортного происшествия на юго-востоке Москвы погибла женщина-пешеход, сообщили в столичном управлении ГИБДД.

ДТП произошло в 12.45 мск, уточняет Агентство городских новостей «Москва».

«Водитель легкового автомобиля BMW, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на тротуар в районе д. 171 по ул. Люблинская, где допустил наезд на женщину», – сообщили в ведомстве.

Женщина-дворник скончалась на месте происшествия. Сейчас там работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал 112 уточняет, что водителем иномарки является 22-летний Мгер Тарзикян. «Большой любитель высоких скоростей», – пишут блогеры. По их информации, сразу после ДТП с BMW х5, которой управлял молодой человек, «скрутили номера».

Канал также отмечает, что Тарзикян публиковал на своих страницах в соцсетях видео, где он разгоняется до 250 километров в час.

5 апреля сообщалось, что участники ночных гонок по МКАД столкнулись на открытии нового сезона стритрейсеров, не проехав и нескольких метров. До этого в Сети появилось видео, на котором водитель автомобиля Mersedes нарушает правила, двигаясь по Кутузовскому проспекту: едет по обочине и разделительной полосе.