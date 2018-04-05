Стритрейсеры открыли сезон в Москве аварией

Участники ночных гонок по МКАД столкнулись на открытии нового сезона стритрейсеров, не проехав и нескольких метров.

Инцидент произошел на МКАД в ночь на 5 апреля, сообщает telegram-канал Mash, и опубликовал видео. Согласно закону о СМИ газета ВЗГЛЯД не может публиковать видеоролик с нецензурной бранью.

В ходе первого заезда водители Grand Cherokee и Mitsubishi столкнулись, не проехав и нескольких метров. Согласно информации источника, один из автомобилей стоит порядка 5 млн рублей.

Ранее в Сети появилось видео, на котором водитель автомобиля Mersedes нарушает правила, двигаясь по Кутузовскому проспекту: едет по обочине и разделительной полосе.