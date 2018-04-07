Приговоренный к тюрьме экс-глава Бразилии укрылся в здании Союза металлургов

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, приговоренный к 12 годам тюрьмы, отказался добровольно сдаться властям.

Срок добровольной сдачи истек в пятницу, но бывший лидер страны укрылся среди сторонников. Сообщается, что он находится в здании Союза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу.

Федеральная полиция заявила, что «сегодня ночью» не планирует выезжать к месту нахождения экс-президента для его задержания, передает РИА «Новости» со ссылкой на Globo.

По всей Бразилии проходят митинги в защиту Лулы да Силвы.

Напомним, федеральный судья Бразилии Сержиу Моро выдал ордер на арест экс-президента страны. Судья потребовал от да Силвы сдаться полиции.