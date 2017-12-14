Явлинский пояснил свои слова об «исчерпанных возможностях»

Один из сооснователей демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский, участвовавший в мартовских выборах главы государства, опроверг свое заявление об отказе от участия в следующей президентской кампании.

«Я говорил об исчерпанности моих возможностей... только я не договорил до конца, я имел в виду, что я исчерпал свои возможности по отращиванию бороды, по изменению своего имиджа. Вот во внешности ничего нового сделать не могу, во всех остальных смыслах, я об исчерпанности возможностей пока не говорил. Правда, я говорил, что нужны новые кандидаты в президенты, я хотел с ними помериться силой. Вот, о чем я хотел сказать», – цитирует РИА «Новости» Явлинского.

Ранее в пятницу Явлинский, участвовавший в мартовских выборах президента России, заявил, что исчерпал свои возможности, и призвал партию готовить нового кандидата к следующим выборам главы государства.

Напомним, на прошедших 18 марта выборах президента России Григорий Явлинский по данным ЦИК получил 1,05% голосов, оказавшись на пятом месте. За него проголосовали 769 тыс. 644 человека.