Явлинский признал: «Все мои возможности исчерпаны»

Один из сооснователей демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский, участвовавший в мартовских выборах президента России, заявил, что исчерпал свои возможности, и призвал партию готовить нового кандидата к следующим выборам главы государства.

«Нужно начинать готовить кандидата в президенты. Если выборы будут, что пока неизвестно, но наша партия должна работать исходя из того, что они будут», – цитирует Явлинского РИА «Новости».

Он призвал партию искать новых кандидатов на пот главы российского государства.

«Все мои возможности исчерпаны – вот, ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их, делайте целый букет из них, пусть их будет пятеро, пусть они все время перед партиями и перед обществом выступают. Я готов вместе с ними ездить, представлять их», – резюмировал Явлинский.

Также Явлинский участвовал в выборах президента России 1996 и 2000 года. В 1996 году он набрал в первом туре выборов 7,34% голосов (четвертое место), в 2000 году – 5,79% (третье место).

Напомним, на прошедших 18 марта выборах президента России Григорий Явлинский по данным ЦИК получил 1,05% голосов, окзавшись на пятом месте. За него проголосовали 769 тыс. 644 человека.