Дамаск не получил от США информации о выводе войск из Сирии

Сирийские власти не получали официальной информации о выводе американских войск из арабской республики, сообщил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

«Мы пока не получали никакой официальной информации», – заявил Джаафари в кулуарах министерской конференции Движения неприсоединения в Баку, передает РИА «Новости».

5 апреля Дональд Трамп заявил, что вывод американских военнослужащих из Сирии произойдет в ближайшие полгода. Позже он повторил свою позицию, добавив, что будет обсуждать это решение с союзниками и странами региона.

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что планы Трампа по выводу войск из Сирии могут остаться нереализованными из-за сложных отношений главы Белого дома с его администрацией.