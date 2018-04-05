Стали известны планы Трампа по выводу войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что вывод американских военнослужащих из Сирии произойдет в ближайшие полгода, сообщили источники из числа официальных лиц.

«Трамп пока не отдал официальный приказ о выводе 2 тыс. американских военных, находящихся в Сирии, не представил официальный график вывода, завив лишь о том, что они будут выведены сразу же после того, как будет уничтожен последний боевик ИГ*», – сообщает Associated Press.

По данным агентства, Трамп дал понять своим советникам, «что его терпение иссякает» и, «что он хочет, чтобы все войска были выведены в течение шести месяцев», передает «Интерфакс».

Однако «в своей поспешности с выводом войск Трамп остался в одиночестве». Пентагон, госдепартамент и ЦРУ «крайне озабочены потенциальными последствиями вакуума власти в Сирии в случае вывода войск». Это озабоченность разделяют также Израиль, лидеры ряда арабских стран и партнеры по международной коалиции против ИГ.

Сенатор Алексей Пушков также отметил, что планы Трампа по выводу войск из Сирии могут остаться нереализованными из-за сложных отношений главы Белого дома с его администрацией.

«Трамп заявил, что хочет вывести войска из Сирии, но не факт, что выведет. И хочет поладить с Россией, но далеко не факт, что поладит. Хотеть и суметь – разные вещи. Иногда желания опережают возможности – особенно, когда часть администрации США находится в оппозиции президенту», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее в среду директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Вашингтон принял решение о дальнейшем военном присутствии США в Сирии, не раскрыв его сути.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что решение о выводе войск США из Сирии будет принято после консультаций с другими странами ближневосточного региона и союзниками. А в конце марта он сообщил, что США очень скоро уйдут из Сирии.