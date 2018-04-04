США определились, оставаться ли в Сирии

Вашингтон принял решение о дальнейшем военном присутствии США в Сирии, в чем именно оно заключается, директор национальной разведки США Дэниел Коутс пока не сообщил.

По его словам, решение выработано на заседании Совета национальной безопасности Белого дома под председательством президента США Дональда Трампа. В чем именно заключается решение, Коутс не пояснил, передает РИА «Новости».

«Относительно скоро будет обнародовано заявление о принятом решении», – сказал он.

Заявление должен распространить Белый дом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовской Аравии надо заплатить, если она хочет и дальше видеть присутствие американских войск в Сирии, так как присутствие в регионе «очень дорого» для Вашингтона.

Накануне он также говорил, что решение о выводе войск США из Сирии будет принято после консультаций с другими странами ближневосточного региона и союзниками. А 29 марта он сообщил, что США очень скоро уйдут из Сирии.

После этого в Госдепе заявили, что не располагают информацией о планах по «выходу из Сирии».