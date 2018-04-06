Стало известно, когда в Москве растает снег

Снег на улицах Москвы растает полностью 10-12 апреля, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«На основной станции осталось 12 сантиметров снега. Пока скорость его таяния три-пять сантиметров, поэтому не исключено, что в начале следующей недели снега уже не будет. Таяние снега произойдет в сроки, как раз близкие к климатическим. У нас средняя дата схода снежного покрова – 10-12 апреля, к этим числам как раз снега в Москве уже не останется», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.

Напомним, ранее в пятницу метеорологи сообщили, что температура воздуха днем в Москве составит от 13 до 15 градусов тепла. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. В ночь на субботу столбики термометров не опустятся ниже нуля градусов, ожидаются небольшие осадки.