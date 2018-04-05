Суд признал банкротом застройщика московского ЖК «Царицыно»

Арбитражный суд Подмосковья признал банкротом застройщика столичного жилкомплекса «Царицыно» – ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ).

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение инстанции, в отношении МКХ ввели процедуру конкурсного производства. Другие подробности не раскрываются.

Строительство ЖК «Царицыно» на 6-й Радиальной улице, 7 началось в 2006 году. ОАО «МКХ», как застройщик, должно было сдать комплекс в 2012 году, заключив за время реализации проекта 4 тыс. 17 договоров долевого участия. По 3 тыс. 265 из этих дороговов обязательства исполнены не были.

В начале 2017 года на главу МКХ Игоря Пинкевича завели уголовное дело о мошенничестве. В октябре 2016 года также сообщалось о возбуждении дела о мошенничестве при строительстве ЖК «Царицыно».