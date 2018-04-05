Суд признал банкротом застройщика московского ЖК «Царицыно»

Взгляд
5 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 16:52  |  vz.ru
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
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Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

Сергей Лукьяненко, писатель
Из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это как мы понимаем – толком сделано не было. А всё почему? Подробности...
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Почему российское общество молчит о сейнере «Норд»?

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
От мысли о нашем сейнере «Норд», захваченном соседней Тортугой-404, ноет сердце. Я снова жду проявления той силы, что являлась вовремя и в Крыму, и в Донбассе. Так что молчание власти мне понятно. Но. Есть одно «но». Подробности...

Как отбить Украине охоту играть в пиратов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В отличие, например, от депутата из Евпатории, который сам навлек на себя проблемы, выехав на Украину, российские рыбаки с «Норда» стали жертвой государственного пиратства со стороны Украины. И Москва обязана эту проблему решить. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
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      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
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      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
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        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
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        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

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          Суд признал банкротом застройщика московского ЖК «Царицыно»

          5 апреля 2018, 16:10

          Текст: Антон Касс

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          Арбитражный суд Подмосковья признал банкротом застройщика столичного жилкомплекса «Царицыно» – ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ).

          Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение инстанции, в отношении МКХ ввели процедуру конкурсного производства. Другие подробности не раскрываются.

          Строительство ЖК «Царицыно» на 6-й Радиальной улице, 7 началось в 2006 году. ОАО «МКХ», как застройщик, должно было сдать комплекс в 2012 году, заключив за время реализации проекта 4 тыс. 17 договоров долевого участия. По 3 тыс. 265 из этих дороговов обязательства исполнены не были.

          В начале 2017 года на главу МКХ Игоря Пинкевича завели уголовное дело о мошенничестве. В октябре 2016 года также сообщалось о возбуждении дела о мошенничестве при строительстве ЖК «Царицыно».


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