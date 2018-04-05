Кремль прокомментировал блокировку сообществ ряда российских СМИ в Facebook

В Кремле считают проявлением враждебности решение Facebook заблокировать группы некоторых российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя вопрос о том, является ли блокировка сообществ в Facebook ряда российских СМИ проявлением к ним враждебности, Песков ответил: «Является».

«Мы, безусловно, следим. И сожалеем», – добавил он, передает РИА «Новости».

В среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва хочет получить объяснения Госдепа США в связи с блокировкой аккаунтов российских СМИ в Facebook.

Напомним, глава Facebook Марк Цукерберг в среду объявил об удалении из социальной сети более 270 аккаунтов и страниц, якобы подконтрольных «Агентству интернет-исследований».